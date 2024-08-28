Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Ростовській області Росії після гучних вибухів горять дві нафтобази

Олена ІвашківСереда, 28 серпня 2024, 04:01
В Ростовській області Росії після гучних вибухів горять дві нафтобази
фото ілюстраційне, РосЗМІ

У ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів виникли пожежі на двох нафтобазах.

Джерело: Telegram-канал Ростов Новости, губернатор Ростовської області Василь Голубєв

Деталі: На відео, яке опублікували місцеві мешканці, видно, що горить кілька цистерн на нафтобазі. 

Реклама:

За попередньою інформацією, горить комбінат "Атлас" Росрезерву. Нафтобаза належить Федеральному агентству з Державних резервів і безпосередньо використовувалася для постачання окупаційної армії паливом. 

ВІДЕО ДНЯ

Голубєв повідомив про атаку безпілотників в області. За його словами, близько 3.00 ночі в Ростовській області було збито 4 БПЛА. 

Він також додав, що постраждалих немає. 

Доповнено: Місцеві ЗМІ повідомили про атаку на ще одну нафтобазу в Ростовській області: горить дві нафтобази одночасно. Жителі Кам'янська кажуть, що чули ще один вибух.

Нагадаємо: 

Росіяпожежабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Сирський вирішив провести додаткову перевірку начштабу Сил Безпілотних систем

Усі новини...
Росія
Зенітники ЗСУ збили російський Су-25 на Краматорському напрямку
У Пентагоні не змінили думку щодо обмежень на удари України вглиб Росії
У Воронезькій області РФ безпілотник впав біля "вибухонебезпечних об'єктів": евакуювали два села
Останні новини
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:24
У Полтаві під завалами шукають 13 людей – ДСНС
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
09:51
МАГАТЕ надасть підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС – Міненерго
09:48
Лісабон оскаржить штраф, накладений за передачу Росії даних антипутінських активістів
09:45
Вночі Україну атакували 42 повітряні цілі: сили ППО збили 7 крилатих ракет та 22 "Шахеди"
09:31
Держдеп прокоментував візит Путіна до Монголії: жодна з країн не повинна давати йому платформу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: