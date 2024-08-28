В Ростовській області Росії після гучних вибухів горять дві нафтобази
У ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів виникли пожежі на двох нафтобазах.
Джерело: Telegram-канал Ростов Новости, губернатор Ростовської області Василь Голубєв
Деталі: На відео, яке опублікували місцеві мешканці, видно, що горить кілька цистерн на нафтобазі.
За попередньою інформацією, горить комбінат "Атлас" Росрезерву. Нафтобаза належить Федеральному агентству з Державних резервів і безпосередньо використовувалася для постачання окупаційної армії паливом.
В Кам'янському районі Ростовської області після гучного вибуху виникла пожежа на нафтобазі. pic.twitter.com/CxqLIKzCgi— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 28, 2024
Голубєв повідомив про атаку безпілотників в області. За його словами, близько 3.00 ночі в Ростовській області було збито 4 БПЛА.
Він також додав, що постраждалих немає.
Доповнено: Місцеві ЗМІ повідомили про атаку на ще одну нафтобазу в Ростовській області: горить дві нафтобази одночасно. Жителі Кам'янська кажуть, що чули ще один вибух.
Нагадаємо:
- 3 серпня в результаті операції ГУР МОУ за допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ в Ростовській області.