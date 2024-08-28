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В Ростовской области России после громких взрывов горят две нефтебазы

Алена ИвашкивСреда, 28 августа 2024, 04:01
В Ростовской области России после громких взрывов горят две нефтебазы
фото иллюстративное, РосСМИ

В ночь на 28 августа в Ростовской области России после громких взрывов возникли пожары на двух нефтебазах.

Источник: Telegram-канал Ростов Новости, губернатор Ростовской области Василий Голубев

Детали: На видео, которое опубликовали местные жители, видно, что горит несколько цистерн на нефтебазе.

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По предварительной информации, горит комбинат "Атлас" Росрезерва. Нефтебаза принадлежит Федеральному агентству по Государственным резервам и непосредственно использовалось для снабжения оккупационной армии топливом. 

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Голубев сообщил об атаке беспилотников в области. По его словам, около 3.00 ночи в Ростовской области было сбито 4 БПЛА. 

Он также добавил, что пострадавших нет.

Дополнено: Местные СМИ сообщили об атаке на еще одну нефтебазу в Ростовской области: горит две нефтебазы одновременно. Жители Каменска говорят, что слышали еще один взрыв.

Напомним: 

  • 3 августа в результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен склад горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ в Ростовской области.

Росcияпожарбеспилотники
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