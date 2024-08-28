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Росіяни атакують 11 напрямків фронту: за добу відбулося 184 бойових зіткнення

Станіслав ПогоріловСереда, 28 серпня 2024, 08:37
Росіяни атакують 11 напрямків фронту: за добу відбулося 184 бойових зіткнення
Фото: Getty Images

За минулу добу російські війська атакували 11 напрямків фронту, зосереджували штурмові дії на Торецькому і Покровському напрямках, також окупанти були активними на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.

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На Куп’янському напрямку точилося 25 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

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На Краматорському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та Іванівського.

На Торецькому напрямку точилися 23 бої, зокрема, біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 22 атаки противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники сім разів наступали у бік Водяного, Вугледара, Пречистівки та Роздольного. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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