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Россияне атакуют 11 направлений фронта: за сутки произошло 184 боевых столкновения

Станислав ПогориловСреда, 28 августа 2024, 08:37
Россияне атакуют 11 направлений фронта: за сутки произошло 184 боевых столкновения
Фото: Getty Images

За минувшие сутки российские войска атаковали 11 направлений фронта, сосредотачивали штурмовые действия на Торецком и Покровском направлениях, также оккупанты были активными на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло девять боестолкновений вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцов.

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На Купянском направлении шло 25 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал возле Дружелюбовки, Новосадового, Невского и Тернов.

На Северском направлении россияне четыре раза наступали вблизи Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.

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На Краматорском направлении произошло 17 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Григорьевки, Андреевки, Клещеевки и Ивановского.

На Торецком направлении шли 23 боя, в частности, у Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.

На Времовском направлении российские захватчики семь раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Успеха не имели.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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