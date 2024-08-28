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У Татарстані призупинили роботу двох аеропортів – ймовірно через загрозу БПЛА

Роман ПетренкоСереда, 28 серпня 2024, 09:57
У Татарстані призупинили роботу двох аеропортів – ймовірно через загрозу БПЛА
фото: РИА НОВОСТИ

Росавіація повідомила, що "для забезпечення безпеки польотів" вранці 28 серпня в аеропортах російських Казані та Нижньокамська в Татарстані запроваджено тимчасові обмеження - ймовірною причиною є загроза атаки безпілотників.

Джерело: Росавіація, "РИА Новости", Baza, Shot

Деталі: За даними "Бази", аеропорт Казані призупинив свою роботу через загрозу атаки безпілотників.

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Затримано кілька рейсів на виліт і на приліт.

Літаки, що прямують до Казані, перенаправлені на запасний аеродром у Самару.

Оновлено: Пропагандисти також пишуть, що призупинено другий аеропорт Татарстану - у Ніжекамську.

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В обох аеропортах діє план "Килим" через загрозу атаки БПЛА.

Аеропорти не приймають і не відправляють рейси. Наразі в Казані затримано близько 20 рейсів.

Тим часом співробітників кількох казанських підприємств евакуювали.

Нагадаємо: У ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів виникли пожежі на двох нафтобазах.

Росіяавіабезпілотники
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