В Татарстане приостановили работу двух аэропортов - вероятно из-за угрозы БПЛА

Росавиация сообщила, что "для обеспечения безопасности полетов" утром 28 августа в аэропортах российских Казани и Нижекамска в Татарстане введены временные ограничения – вероятной причиной является угроза атаки беспилотников.

Источник: Росавиация, "РИА Новости", Baza, Shot

Детали: По данным "Базы", аэропорт Казани приостановил свою работу из-за угрозы атаки беспилотников.

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Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.

Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару.

Обновлено: Пропагандисты также пишут, что приостановлен второй аэропорт Татарстана - в Нижекамске.

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В обоих аэропортах действует план "Ковёр" из-за угрозы атаки БПЛА.

Аэропорты не принимают и не отправляют рейсы. На данный момент в Казани задержано около 20 рейсов.

Тем временем сотрудников нескольких казанских предприятий эвакуировали.

Напомним: В ночь на 28 августа в Ростовской области России после громких взрывов возникли пожары на двух нефтебазах.