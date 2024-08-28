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Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу, восьмеро постраждалих

Роман ПетренкоСереда, 28 серпня 2024, 13:19
Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу, восьмеро постраждалих
фото: ова

У середу, коли Кривий Ріг у жалобі після удару по готелю, ворог знову вдарив балістикою по місту – відомо про вісьмох постраждалих.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Влада зазначила, що росіяни вдарили по цивільних – відомо про постраждалих.

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У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання.

Військові під час удару попереджали про атаку балістичною ракетою.

Оновлено: Пізніше влада оновила дані - постраждали восьмеро людей. 

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Четверо чоловіків – 29, 29, 41, 44, 64 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

Серед потерпілих і 54-річна жінка.

Восьмим постраждалим є 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно.

У місті понівечений гаражний кооператив, 12 авто. Вибиті вікна у готелі.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі росіяни поцілили балістикою по готелю, є загиблі та потерпілі.

Кривий Рігракетний удар
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