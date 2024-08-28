Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу, восемь раненых

В среду, когда Кривой Рог в трауре после удара по гостинице, враг снова ударил баллистикой по городу - известно о восьми пострадавших.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Власти отметили, что россияне ударили по гражданским.

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В городе повреждены инфраструктура и авто. Также произошло возгорание.

Военные во время удара предупреждали об атаке баллистической ракетой.

Обновлено: Позже власти обновили данные - пострадали пять человек.

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Четверо мужчин - 29, 29, 41, 44, 64 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших и 54-летняя женщина.

Восьмым пострадавшим является 18-летний парень, который будет лечиться амбулаторно.

В городе изуродован гаражный кооператив, 12 авто. Выбиты окна в гостинице.

Предыстория: Ранее сообщалось, что в Кривом Роге россияне попали баллистикой по гостинице, есть погибшие и пострадавшие.