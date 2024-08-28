Ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджені понад 230 авто, СТО та профтех
Середа, 28 серпня 2024, 15:04
Вибуховою хвилею та уламками у Кривому Розі внаслідок ранкового удару росіян пошкоджені понад 230 авто.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: Окрім автомобілів, понівечені й СТО, адмінбудівлі, профтех.
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Кількість постраждалих зросла до дев’яти.
46-річній жінці надали меддопомогу на місці, її стан задовільний.
Нагадаємо: У середу, коли Кривий Ріг у жалобі після удару по готелю, ворог знову вдарив балістикою по місту.