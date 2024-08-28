Ракетный удар по Кривому Рогу: повреждены более 230 авто, СТО и профтех
Среда, 28 августа 2024, 15:04
Взрывной волной и обломками в Кривом Роге в результате утреннего удара россиян повреждены более 230 авто.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: Кроме автомобилей, изуродованы и СТО, админздания, профтех.
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Количество пострадавших возросло до девяти.
46-летней женщине оказали медпомощь на месте, ее состояние удовлетворительное.
Напомним: В среду, когда Кривой Рог в трауре после удара по гостинице, враг снова ударил баллистикой по городу.