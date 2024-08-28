Підрозділи МВС вперше отримали жіночі бронежилети

Підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ отримали 1170 жіночих бронежилетів від Глобального фонду реформування сектору безпеки.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Під час церемонії передання бронежилетів заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко подякувала міжнародним партнерам за новий пакет допомоги та зазначила, що підрозділи системи МВС вперше отримують бронежилети, адаптовані для жінок.

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фото мвс

Зазначається, що бронежилети з балістичними пластинами відправлять на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України.

фото мвс

Вказано, що завдяки спеціальним додатковим елементам у конструкції бронежилети не створюватимуть дискомфорту та забезпечать максимальний рівень захисту під час несення служби.