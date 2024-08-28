Подразделения МВД впервые получили женские бронежилеты
Подразделения системы Министерства внутренних дел получили 1170 женских бронежилетов от Глобального фонда реформирования сектора безопасности.
Источник: пресс-служба МВД
Детали: Во время церемонии передачи бронежилетов заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко поблагодарила международных партнеров за новый пакет помощи и отметила, что подразделения системы МВД впервые получают бронежилеты, адаптированные для женщин.
Отмечается, что бронежилеты с баллистическими пластинами отправят на нужды Государственной пограничной службы, ГСЧС, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.
Указано, что благодаря специальным дополнительным элементам в конструкции бронежилеты не будут создавать дискомфорта и обеспечат максимальный уровень защиты во время несения службы.