Подразделения МВД впервые получили женские бронежилеты

Подразделения системы Министерства внутренних дел получили 1170 женских бронежилетов от Глобального фонда реформирования сектора безопасности.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Во время церемонии передачи бронежилетов заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко поблагодарила международных партнеров за новый пакет помощи и отметила, что подразделения системы МВД впервые получают бронежилеты, адаптированные для женщин.

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фото мвд

Отмечается, что бронежилеты с баллистическими пластинами отправят на нужды Государственной пограничной службы, ГСЧС, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

фото мвд

Указано, что благодаря специальным дополнительным элементам в конструкции бронежилеты не будут создавать дискомфорта и обеспечат максимальный уровень защиты во время несения службы.