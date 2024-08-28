Після останніх обстрілів РФ у НАТО підтвердили наміри зміцнювати оборону України
Учасники засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі та підтвердили відданість подальшому зміцненню обороноздатності України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТОу
Деталі: Під час засідання Ради Україна-НАТО у середу генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який головував на ньому, підкреслив необхідність більшої підтримки Києва, аби він міг відбивати російські атаки.
"Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні підтвердили, що вони посилюють свою військову допомогу Україні", – зазначив Столтенберг.
Він наголосив, що НАТО повинен і далі надавати Україні обладнання і боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення, оскільки "це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу".
Передісторія:
- Зустріч Ради Україна-НАТО у середу відбулася на рівні послів на прохання Києва. Голова українського Міноборони Рустем Умєров поінформував членів Альянсу відеозв'язком "про поточну безпекову ситуацію і пріоритетні потреби в силах і засобах", йдеться в повідомленні.
- Згідно з даними українських Повітряних сил, 26 серпня Росія здійснила наймасованішу повітряну атаку: випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних дронів.
- У ніч на 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.
- Після масованої російської атаки в понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повторно закликав зняти всі чинні обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ.