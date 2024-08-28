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Після останніх обстрілів РФ у НАТО підтвердили наміри зміцнювати оборону України

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 28 серпня 2024, 19:21

Учасники засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі та підтвердили відданість подальшому зміцненню обороноздатності України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТОу

Деталі: Під час засідання Ради Україна-НАТО у середу генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який головував на ньому, підкреслив необхідність більшої підтримки Києва, аби він міг відбивати російські атаки.

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"Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні підтвердили, що вони посилюють свою військову допомогу Україні", – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО повинен і далі надавати Україні обладнання і боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення, оскільки "це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Зустріч Ради Україна-НАТО у середу відбулася на рівні послів на прохання Києва. Голова українського Міноборони Рустем Умєров поінформував членів Альянсу відеозв'язком "про поточну безпекову ситуацію і пріоритетні потреби в силах і засобах", йдеться в повідомленні.
  • Згідно з даними українських Повітряних сил, 26 серпня Росія здійснила наймасованішу повітряну атаку: випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних дронів.
  • У ніч на 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.
  • Після масованої російської атаки в понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повторно закликав зняти всі чинні обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ.

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