Після останніх обстрілів РФ у НАТО підтвердили наміри зміцнювати оборону України

Учасники засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі та підтвердили відданість подальшому зміцненню обороноздатності України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТОу

Деталі: Під час засідання Ради Україна-НАТО у середу генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який головував на ньому, підкреслив необхідність більшої підтримки Києва, аби він міг відбивати російські атаки.

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"Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні підтвердили, що вони посилюють свою військову допомогу Україні", – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО повинен і далі надавати Україні обладнання і боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення, оскільки "це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу".

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