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После последних обстрелов РФ в НАТО подтвердили намерения укреплять оборону Украины

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 28 августа 2024, 19:21

Участники заседания Совета Украина-НАТО 28 августа осудили последние удары России по украинской инфраструктуре и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению обороноспособности Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО

Детали: Во время заседания Совета Украина-НАТО в среду генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, который председательствовал на нем, подчеркнул необходимость большей поддержки Киева, чтобы он мог отражать российские атаки.

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"После последнего российского нападения члены Альянса сегодня подтвердили, что они усиливают свою военную помощь Украине", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО должен и дальше предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения, поскольку "это жизненно важно для способности Украины продолжать борьбу".

Встреча Совета Украина-НАТО в среду состоялась на уровне послов по просьбе Киева. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров проинформировал членов Альянса по видеосвязи "о текущей ситуации с безопасностью и приоритетных потребностях в силах и средствах", говорится в сообщении.

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Предыстория:

  • Согласно данным украинских Воздушных сил, 26 августа Россия осуществила самую массированную воздушную атаку: выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных дронов.
  • В ночь на 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.
  • После массированной российской атаки в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.

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