После последних обстрелов РФ в НАТО подтвердили намерения укреплять оборону Украины

Участники заседания Совета Украина-НАТО 28 августа осудили последние удары России по украинской инфраструктуре и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению обороноспособности Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО

Детали: Во время заседания Совета Украина-НАТО в среду генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, который председательствовал на нем, подчеркнул необходимость большей поддержки Киева, чтобы он мог отражать российские атаки.

Реклама:

"После последнего российского нападения члены Альянса сегодня подтвердили, что они усиливают свою военную помощь Украине", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО должен и дальше предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения, поскольку "это жизненно важно для способности Украины продолжать борьбу".

Встреча Совета Украина-НАТО в среду состоялась на уровне послов по просьбе Киева. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров проинформировал членов Альянса по видеосвязи "о текущей ситуации с безопасностью и приоритетных потребностях в силах и средствах", говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: