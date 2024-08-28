Россияне ограничивают въезд в Курчатов, где стоит Курская АЭС, и выставляют блокпосты
В Курской области РФ ограничили въезд в город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция. На дорогах расставят блокпосты.
Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости
Детали: Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что это сделано якобы из-за того, что Вооруженные силы Украины "не оставляют попыток проникнуть в город".
"В связи с этим, а также с целью обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за выполнением решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах", - написал он.
По словам чиновника, жители, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город, а работникам станции надо будет получить специальные пропуска.
Предыстория:
- Курчатов расположен вблизи Курска, примерно в 40 километрах от территории, которую контролируют Вооруженные силы Украины.
- Еще 9 августа российские медиа сообщали, что Курскую атомную электростанцию готовят к обороне из-за приближения некоторых групп ВСУ.