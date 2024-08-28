Россияне ограничивают въезд в Курчатов, где стоит Курская АЭС, и выставляют блокпосты

В Курской области РФ ограничили въезд в город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция. На дорогах расставят блокпосты.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости

Детали: Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что это сделано якобы из-за того, что Вооруженные силы Украины "не оставляют попыток проникнуть в город".

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"В связи с этим, а также с целью обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за выполнением решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах", - написал он.

По словам чиновника, жители, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город, а работникам станции надо будет получить специальные пропуска.

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