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На тлі чуток про "брудну воду" Київводоканал заспокоює мешканців столиці

Валентина РоманенкоСереда, 28 серпня 2024, 20:53
На тлі чуток про брудну воду Київводоканал заспокоює мешканців столиці
ілюстративне фото Unsplash

Столична влада запевняє, що вода, що подається в будинки киян, безпечна.

Джерело: пресслужба Київської міської державної адміністрації

Дослівно: "У мережі активно розповсюджується інформація про те, що під Києвом у річці Десні виявили отруйні речовини, які стікають з боку російського кордону. У зв’язку з цим ПрАТ "АК "Київводоканал" наголошує, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем".

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Деталі: Зазначено, що фахівці "Київводоканалу" постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки. Будь-які зміни в якості води у річці будуть оперативно помічені та, виходячи з цього, буде скоригований процес очищення та знезараження води. Вода, яка подається у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає, – запевняють у "Київводоканалі".

Повідомляється, що представники "Київводоканалу" разом із державними службами постійно проводить моніторинг якості води у річці Десні. У разі будь-яких загроз будуть вжиті всі необхідні заходи.

Дослівно: "Щодо якості води у столиці закликаємо довіряти лише інформації, яка розміщується на інформаційних ресурсах "Київводоканалу" та КМДА".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше українські ЗМІ, з посиланням на Держагентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, повідомляли, що російські військові з 14 серпня почали масштабне забруднення води у річці Сейм (є лівою притокою річки Десна). 
  • Водночас Державна екологічна інспекція провела перевірку води у річці Десна в межах Київської області і не виявила суттєвих відхилень.

Київвода
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