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На фоне слухов о "грязной воде" Киевводоканал успокаивает жителей столицы

Валентина РоманенкоСреда, 28 августа 2024, 20:53
На фоне слухов о грязной воде Киевводоканал успокаивает жителей столицы
иллюстративное фото Unsplash

Столичные власти уверяют, что вода, подаваемая в дома киевлян, безопасна.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Дословно: "В сети активно распространяется информация о том, что под Киевом в реке Десне обнаружили ядовитые вещества, которые стекают со стороны российской границы. В связи с этим ЧАО "АК „Киевводоканал" отмечает, что ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице под контролем".

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Детали: Отмечено, что специалисты "Киевводоканала" постоянно отбирают пробы воды как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки. Любые изменения в качестве воды в реке будут оперативно замечены и, исходя из этого, будет скорректирован процесс очистки и обеззараживания воды. Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна, ее качество постоянно контролируется, поэтому угроз для потребителей нет, - уверяют в "Киевводоканале".

Сообщается, что представители "Киевводоканала" вместе с государственными службами постоянно проводит мониторинг качества воды в реке Десне. В случае каких-либо угроз будут приняты все необходимые меры.

Дословно: "Относительно качества воды в столице призываем доверять только информации, которая размещается на информационных ресурсах „Киевводоканала" и КГГА".

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Предыстория:

  • Ранее украинские СМИ, со ссылкой на Госагентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, сообщали, что российские военные с 14 августа начали масштабное загрязнение воды в реке Сейм (является левым притоком реки Десна).
  • В то же время Государственная экологическая инспекция провела проверку воды в реке Десна в пределах Киевской области и не обнаружила существенных отклонений.

Киеввода
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