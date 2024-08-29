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Уламки "Шахедів" впали в трьох районах Києва: пошкождено будинок і горить альтанка

Олена ІвашківЧетвер, 29 серпня 2024, 06:35
Уламки Шахедів впали в трьох районах Києва: пошкождено будинок і горить альтанка
фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на четвер у Києві було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови в Дніпровському, Голосіївському та Деснянському районах.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Дослівно: "Триває атака ворожих БпЛА на Київ. В столиці працює протиповітряна оборона. В Дніпровському районі міста попередньо зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови. За оперативною інформацією - без руйнувань та потерпілих. Дані уточнюються та оновлюються".

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Доповнено: На місці падіння "Шахеда" без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки впали на дитячий майданчик між будинками.

О 5.42 Попко повідомив, що внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва уламки безпілотника впали на територію житлової забудови. У багатоквартирному будинку пошкоджено вікна та двері. Інформація щодо потерпілих встановлюється. На місце виїхали оперативні служби.

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Пряма мова Кличка: "За інформацією оперативних служб, у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на 6 поверсі житлового будинку.

В квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Екстрені служби прямують на місце. Інформація щодо завданої шкоди та потерпілих зʼясовується."

О 6.24 Кличко повідомив про виклик екстрених служб в Деснянський район, де, за повідомленнями мешканців, впали уламки дрона. Підрозділи прямують на місце.

Пізніше він додав, що у Деснянському районі горить альтанка в котеджному містечку. Рятувальники прямують на місце. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, триває масштабна атака російських "Шахедів", тривога оголошена у більшості областей країни. У Києві пролунали вибухи.

КиївШахед
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