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Обломки "Шахедов" упали в трех районах Киева: поврежден дом и горит беседка

Алена ИвашкивЧетверг, 29 августа 2024, 06:35
Обломки Шахедов упали в трех районах Киева: поврежден дом и горит беседка
фото: Генштаб ВСУ

В ночь на четверг в Киеве было зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки в Днепровском Голосеевском и Деснянском районах.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Дословно: "Продолжается атака вражеских БПЛА на Киев. В столице работает противовоздушная оборона. В Днепровском районе города предварительно зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки. По оперативной информации - без разрушений и пострадавших. Данные уточняются и обновляются".

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Дополнено: На месте падения "Шахеда" без разрушений и пострадавших, пожара не обнаружено. 

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки упали на детскую площадку между домами.

В 5.42 Попко сообщил, что в результате атаки ударных БПЛА в Голосеевском районе Киева обломки беспилотника упали на территорию жилой застройки. В многоквартирном доме повреждены окна и двери. Информация о пострадавших устанавливается. На место выехали оперативные службы.

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Прямая речь Кличко: "По информации оперативных служб, в Голосеевском районе столицы обломками повреждены окна и двери в квартире на 6 этаже жилого дома.

В квартире обнаружен небольшой обломок, похожий на гайку. Экстренные службы направляются на место. Информация о нанесенном ущербе и пострадавших выясняется."

В 6.24 Кличко сообщил о вызове экстренных служб в Деснянский район, где, по сообщениям жителей, упали обломки дрона. Подразделения направляются на место.

В Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит беседка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, продолжается масштабная атака российских "Шахедов", тревога объявлена в большинстве областей страны. В Киеве прогремели взрывы.

КиевШахед
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