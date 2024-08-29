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У Черкасах уламки дрона впали на території підприємства, спалахнула пожежа – ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 29 серпня 2024, 07:08
У Черкасах уламки дрона впали на території підприємства, спалахнула пожежа – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У місті Черкаси внаслідок падіння уламків збитого російського дрона спалахнула пожежа на території приватного підприємства.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова Табурця: "Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють".

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Деталі: Голова ОВА наголосив, що загроза атаки ударних БпЛА в області досі залишається.

Передісторія: 

ЧеркасиШахедпожежа
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