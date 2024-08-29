У Черкасах уламки дрона впали на території підприємства, спалахнула пожежа – ОВА

У місті Черкаси внаслідок падіння уламків збитого російського дрона спалахнула пожежа на території приватного підприємства.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова Табурця: "Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА наголосив, що загроза атаки ударних БпЛА в області досі залишається.

Передісторія: