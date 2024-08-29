В Черкассах обломки дрона упали на территории предприятия, вспыхнул пожар – ОВА
Четверг, 29 августа 2024, 07:08
В городе Черкассы в результате падения обломков сбитого российского дрона вспыхнул пожар на территории частного предприятия.
Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram
Прямая речь Табурца: "В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Продолжается его ликвидация. Оперативные службы работают".
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Детали: Глава ОВА отметил, что угроза атаки ударных БПЛА в области все еще остается.
Предыстория:
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