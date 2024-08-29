В Черкассах обломки дрона упали на территории предприятия, вспыхнул пожар – ОВА

В городе Черкассы в результате падения обломков сбитого российского дрона вспыхнул пожар на территории частного предприятия.

Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Продолжается его ликвидация. Оперативные службы работают".

Реклама:

Детали: Глава ОВА отметил, что угроза атаки ударных БПЛА в области все еще остается.

Предыстория: