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В Черкассах обломки дрона упали на территории предприятия, вспыхнул пожар – ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 29 августа 2024, 07:08
В Черкассах обломки дрона упали на территории предприятия, вспыхнул пожар – ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В городе Черкассы в результате падения обломков сбитого российского дрона вспыхнул пожар на территории частного предприятия.

Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Продолжается его ликвидация. Оперативные службы работают".

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Детали: Глава ОВА отметил, что угроза атаки ударных БПЛА в области все еще остается.

Предыстория:

ЧеркассыШахедпожар
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