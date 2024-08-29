На Херсонщині росіяни поцілили в АЗС, житлові квартали та газопровід: 5 поранених

За добу 28 серпня російські окупанти обстріляли 15 громад Херсонської області та саме місто Херсон, в результаті п'ятеро людей отримали поранення.

Джерело: голова обласної військової адміністрації ОВА Олександр Прокудін у соцмережах

Пряма мова: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Гаврилівка, Дудчани, Дніпровське, Придніпровське, Новодмитрівка, Станіслав, Садове, Широка Балка, Шляхове, Кізомис, Шестакове, Осокорівка та місто Херсон".



Деталі: За даними очільника області, російські військові поцілили в автозаправну станцію; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та приватні автомобілі.



Через російську агресію 5 людей дістали поранення.



В свою чергу, за словами Прокудіна, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 Shahed-131/136.

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