На Херсонщине россияне попали в АЗС, жилые кварталы и газопровод: 5 раненых

За сутки 28 августа российские оккупанты обстреляли 15 общин Херсонской области и сам город Херсон, в результате пять человек получили ранения.

Источник: глава областной военной администрации ОВА Александр Прокудин в соцсетях

Прямая речь: "За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Белозерка, Благовещенское, Гавриловка, Дудчаны, Днепровское, Приднепровское, Новодмитровка, Станислав, Садовое, Широкая Балка, Шляховое, Кизомыс, Шестаково, Осокоровка и город Херсон".

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Детали: По данным главы области, российские военные попали в автозаправочную станцию; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

В свою очередь, по словам Прокудина, во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 2 Shahed-131/136.