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У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття "Шахеда" – проєкт "Гаюн"

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 серпня 2024, 10:17
У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття Шахеда – проєкт Гаюн
ілюстрація проєкту "Бєларускі Гаюн"

У Білорусі ймовірно вперше застосували авіацію для збиття російського дрона-камікадзе, який знову залетів на територію РБ.

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: За інформацією аналітиків, уночі 29 серпня під час чергової атаки РФ по Україні один із "Шахедів" знову залетів на територію Білорусі в Єльському районі.

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За даними моніторингу, після заходу дрона в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а близько 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули щонайменше 2 вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі.

Дослівно: "Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ зробив спробу знищити реальну військову ціль у небі - російський дрон-камікадзе типу "Шахед"".

Нагадаємо: В ніч на четвер 29 серпня Росія здійснила черговий масований повітряний удар по України. Протиповітряна оборона України знищила 60 дронів-камікадзе та дві керовані авіаційні ракети із 79 цілей, які Росія використала проти нашої держави.

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Що передувало: Моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявляла, що в ніч на 27 серпня як мінімум 6 російських "Шахедів" залетіли на територію Білорусі, і що авіація Військово-повітряних сил РБ була в повітрі всю ніч.

Заліт у РБ російських дронів-камікадзе останнім часом фіксується практично оразу, коли РФ запускає їх по Україні.

БілорусьШахед
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