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В Беларуси впервые применили авиацию для сбития "Шахеда" – проект "Гаюн"

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 10:17
В Беларуси впервые применили авиацию для сбития Шахеда – проект Гаюн
иллюстрация проекта "Беларускі Гаюн"

В Беларуси вероятно впервые применили авиацию для сбития российского дрона-камикадзе, который снова залетел на территорию РБ.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: По информации аналитиков, ночью 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси в Ельском районе.

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По данным мониторинга, после захода дрона в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее 2-х взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе.

Дословно: "Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе – российский дрон-камикадзе типа "Шахед".

Напомним: В ночь на четверг 29 августа Россия осуществила очередной массированный воздушный удар по Украине. Противовоздушная оборона Украины уничтожила 60 дронов-камикадзе и две управляемые авиационные ракеты из 79 целей, которые Россия использовала против нашего государства.

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Что предшествовало: Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявляла, что в ночь на 27 августа как минимум 6 российских "Шахедов" залетели на территорию Беларуси, и что авиация Военно-воздушных сил РБ была в воздухе всю ночь.

Залет в РБ российских дронов-камикадзе в последнее время фиксируется практически сразу, когда РФ запускает их по Украине.

БеларусьШахед
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