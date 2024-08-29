"Нарощуємо українську далекобійну силу": Зеленський провів закриту нараду і подякував розробникам

Президент Володимир Зеленський провів 29 серпня дві наради щодо подій на фронті, де обговорили забезпечення, операцію на Курщині та подякував розробникам і виробникам української далекобійної зброї.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Дослівно: "Дві важливі наради. Перша – Головком Сирський і начальник Генштабу Баргилевич щодо фронту. Детально по кожному напрямку. Найбільше уваги – Покровськ і Торецьк.

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Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях.

Окремо обговорили операцію в Курській області. Завдання операції реалізовуються.

Друга нарада – Головком Сирський, голова СБУ Малюк, керівник ГУР Буданов та Мінстратегпрому – Камишін. Всі деталі наради закриті. Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу".

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