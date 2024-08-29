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"Наращиваем украинскую дальнобойную силу": Зеленский провел закрытое совещание и поблагодарил разработчиков

Алена МазуренкоЧетверг, 29 августа 2024, 16:34
Наращиваем украинскую дальнобойную силу: Зеленский провел закрытое совещание и поблагодарил разработчиков
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел 29 августа два совещания по поводу событий на фронте, где обсудили обеспечение, операцию на Курщине и поблагодарил разработчиков и производителей украинского дальнобойного оружия.

Источник: Зеленский в соцсетях

Дословно: "Два важных совещания. Первое - Главком Сырский и начальник Генштаба Баргилевич по фронту. Подробно по каждому направлению. Больше всего внимания - Покровск и Торецк.

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Обеспечение наших бригад и конкретные оборонительные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно стойко бьются на позициях.
Отдельно обсудили операцию в Курской области. Задачи операции реализуются.

Второе совещание - Главком Сырский, глава СБУ Малюк, руководитель ГУР Буданов и Минстратегпрома - Камышин. Все детали совещания закрыты. Единственное, что стоит отметить, - это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу".

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ЗеленскийвойнаоружиеВооруженные силы
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