"Наращиваем украинскую дальнобойную силу": Зеленский провел закрытое совещание и поблагодарил разработчиков
Президент Владимир Зеленский провел 29 августа два совещания по поводу событий на фронте, где обсудили обеспечение, операцию на Курщине и поблагодарил разработчиков и производителей украинского дальнобойного оружия.
Источник: Зеленский в соцсетях
Дословно: "Два важных совещания. Первое - Главком Сырский и начальник Генштаба Баргилевич по фронту. Подробно по каждому направлению. Больше всего внимания - Покровск и Торецк.
Обеспечение наших бригад и конкретные оборонительные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно стойко бьются на позициях.
Отдельно обсудили операцию в Курской области. Задачи операции реализуются.
Второе совещание - Главком Сырский, глава СБУ Малюк, руководитель ГУР Буданов и Минстратегпрома - Камышин. Все детали совещания закрыты. Единственное, что стоит отметить, - это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает развивать свой военно-промышленный комплекс и уже создала и испытала свою первую баллистическую ракету.
- Ранее Зеленский сообщил, что 24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляница".