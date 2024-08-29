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Бербок звинуватила Путіна у підготовці нової "холодної війни" проти України

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 серпня 2024, 17:54
Бербок звинуватила Путіна у підготовці нової холодної війни проти України
Анналена Бербок, фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила правителя Росії Володимира Путіна у підготовці до нової "холодної війни" проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: В останні тижні і місяці інфраструктура тепло– і водопостачання була навмисно атакована, заявила Бербок під час консультацій з колегами в Брюсселі.

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"З тією метою, щоб люди замерзли до смерті взимку", – сказала вона.

На її думку, Путін прагне ще більш масштабної "холодної війни", ніж у попередні роки.

За словами Бербок, відповіддю ЄС має стати новий захисний щит для України.

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Вона зазначила, що Німеччина хоче до кінця року поставити ще чотири системи ППО IRIS-T і додаткові зенітно-гарматні установки Gepard.

Протиповітряна оборона "все ще залишається найважливішою річчю для захисту людських життів на землі в Україні", наголосила Бербок.

Нагадаємо:

НімеччинаРосіявійнаУкраїна
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