Бербок звинуватила Путіна у підготовці нової "холодної війни" проти України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила правителя Росії Володимира Путіна у підготовці до нової "холодної війни" проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: В останні тижні і місяці інфраструктура тепло– і водопостачання була навмисно атакована, заявила Бербок під час консультацій з колегами в Брюсселі.

Реклама:

"З тією метою, щоб люди замерзли до смерті взимку", – сказала вона.

На її думку, Путін прагне ще більш масштабної "холодної війни", ніж у попередні роки.

За словами Бербок, відповіддю ЄС має стати новий захисний щит для України.

ВІДЕО ДНЯ

Вона зазначила, що Німеччина хоче до кінця року поставити ще чотири системи ППО IRIS-T і додаткові зенітно-гарматні установки Gepard.

Протиповітряна оборона "все ще залишається найважливішою річчю для захисту людських життів на землі в Україні", наголосила Бербок.

Нагадаємо: