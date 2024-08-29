Бербок обвинила Путина в подготовке новой «холодной войны» против Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила правителя России Владимира Путина в подготовке к новой "холодной войне" против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Детали: В последние недели и месяцы инфраструктура тепло- и водоснабжения была намеренно атакована, заявила Бербок во время консультаций с коллегами в Брюсселе.
"С той целью, чтобы люди замерзли до смерти зимой", - сказала она.
По ее мнению, Путин стремится к еще более масштабной "холодной войне", чем в предыдущие годы.
По словам Бербок, ответом ЕС должен стать новый защитный щит для Украины.
Она отметила, что Германия хочет до конца года поставить еще четыре системы ПВО IRIS-T и дополнительные зенитно-пушечные установки Gepard.
Противовоздушная оборона "все еще остается важнейшей вещью для защиты человеческих жизней на земле в Украине", подчеркнула Бербок.
Напомним:
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.
- ЗРК Patriot анонсировали, в частности, в июльском пакете помощи США.
- В конце июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии Patriot от Германии.