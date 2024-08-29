Бербок обвинила Путина в подготовке новой «холодной войны» против Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила правителя России Владимира Путина в подготовке к новой "холодной войне" против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: В последние недели и месяцы инфраструктура тепло- и водоснабжения была намеренно атакована, заявила Бербок во время консультаций с коллегами в Брюсселе.

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"С той целью, чтобы люди замерзли до смерти зимой", - сказала она.

По ее мнению, Путин стремится к еще более масштабной "холодной войне", чем в предыдущие годы.

По словам Бербок, ответом ЕС должен стать новый защитный щит для Украины.

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Она отметила, что Германия хочет до конца года поставить еще четыре системы ПВО IRIS-T и дополнительные зенитно-пушечные установки Gepard.

Противовоздушная оборона "все еще остается важнейшей вещью для защиты человеческих жизней на земле в Украине", подчеркнула Бербок.

Напомним: