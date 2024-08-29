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Відбиваючи російську масштабну атаку, 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь

Олександр ШумілінЧетвер, 29 серпня 2024, 19:06
Відбиваючи російську масштабну атаку, 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь
Фото: Повітряні сили

26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь.  

Джерело: повідомлення Повітряного командування "Захід" ПС ЗСУ

Дослівно: "Захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Олексій Месь.

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Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя".

Деталі: В Повітряних силах заявили, що 29 серпня із льотчиком попрощалися побратими, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців.

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"Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно", - повідомили в ПС.

Передісторія:

  • Уночі та вранці 26 серпня російські окупанти атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України, застосувавши понад 100 ракет та близько 100 ударних дронів типу "Шахед".

авіаПовітряні сили ЗСУ
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