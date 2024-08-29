Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Отражая российскую масштабную атаку, 26 августа погиб летчик Алексей Мэсь

Александр ШумилинЧетверг, 29 августа 2024, 19:06
Отражая российскую масштабную атаку, 26 августа погиб летчик Алексей Мэсь
Фото: Воздушные силы

26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь. 

Источник: сообщение Воздушного командования "Запад" ВС ВСУ

Дословно: "Защищая нашу страну, погиб летчик Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Месь.

Реклама:

Он героически провел свой последний бой в небе. Двадцать шестого августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.

Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни".

Детали: В Воздушных силах заявили, что 29 августа с летчиком попрощались собратья, командиры и подчиненные, друзья и коллеги, сотни простых украинцев.

ВИДЕО ДНЯ

"Дань с неба павшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией выполнили боевые друзья Алексея. Приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно", - сообщили в ВС.

Предыстория:

  • Ночью и утром 26 августа российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, применив более 100 ракет и около 100 ударных дронов типа "Шахед".

авиаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: В результате удара по Полтаве погиб 41 человек

Рада провалила голосование по увеличению налогов

фотоВо время визита Путина в Монголию протестующие развернули флаг Украины

Директор НАБУ уволил своего заместителя Углаву

Зеленский может заменить Шурму – источники

Шуфрич предстанет перед судом

Все новости...
авиа
В Татарстане приостановили работу двух аэропортов - вероятно из-за угрозы БПЛА
США создали для украинских F-16 новую версию РЭБ
В России взлетели несколько бомбардировщиков Ту-95 – Воздушные силы
Последние новости
15:01
Рада поддержала законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет
14:47
Паралимпийские игры, как проявление мужества: истории спортсменов, которые вдохновляют
14:39
Энергетики снова увеличили ограничения света по Украине
14:38
Умер актер театра имени Заньковецкой и режиссер Григорий Шумейко
14:29
Рада поддержала включение Сил беспилотников в структуру ВСУ
14:28
Volkswagen может впервые закрыть завод в Германии
14:24
Зеленский: В результате удара по Полтаве погиб 41 человек
14:17
США приблизились к решению предоставить Украине ракеты большой дальности для F-16 - Reuters
14:17
Россия ударила баллистикой по институту в Полтаве: под завалами много людей
14:00
Угроза для Покровска вытесняет интерес к Курской операции: какие настроения в украинских соцсетях
Все новости...
Реклама:
Реклама: