Отражая российскую масштабную атаку, 26 августа погиб летчик Алексей Мэсь

26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.

Источник: сообщение Воздушного командования "Запад" ВС ВСУ

Дословно: "Защищая нашу страну, погиб летчик Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Месь.

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Он героически провел свой последний бой в небе. Двадцать шестого августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.

Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни".

Детали: В Воздушных силах заявили, что 29 августа с летчиком попрощались собратья, командиры и подчиненные, друзья и коллеги, сотни простых украинцев.

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"Дань с неба павшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией выполнили боевые друзья Алексея. Приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно", - сообщили в ВС.

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