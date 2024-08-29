Від початку доби на Покровському напрямку було 40 штурмів росіян, на Курахівському – 30 боєзіткнень

Від початку доби на Покровському напрямку російські війська здійснили 40 штурмових і наступальних дій. На Курахівському було 30 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22.00 29 серпня

Деталі: Усього з початку доби відбулося 156 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 43 авіаційні удари, скинувши 60 КАБів, понад 500 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько трьох тисяч обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Найбільша кількість бойових зіткнень досі відбувається на Покровському напрямку.

Дослівно: "Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки.

Загалом, 32 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте наші воїни роблять все для недопущення просування противника в глибину української території".

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Деталі: Також значна активність ворога спостерігається на Курахівському напрямку.

"На цей час доби нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі", - заявили в Генштабі.