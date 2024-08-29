С начала суток на Покровском направлении было 40 штурмов россиян, на Кураховском - 30 боестолкновений

С начала суток на Покровском направлении российские войска совершили 40 штурмовых и наступательных действий. На Кураховском было 30 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 29 августа

Детали: Всего с начала суток произошло 156 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли три ракетных удара с применением трех ракет, 43 авиационных удара, сбросив 60 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе и совершил около трех тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

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Наибольшее количество боевых столкновений до сих пор происходит на Покровском направлении.

Дословно: "Здесь, в течение дня, агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки.

В общем, 32 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений - продолжаются. Ситуация сложная, однако наши воины делают все для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории".

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Детали: Также значительная активность врага наблюдается на Кураховском направлении.

"На данный момент суток насчитывается 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отбили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор", - заявили в Генштабе.