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У Росії заарештували за шахрайство ексзаступника Шойгу

Олена ІвашківП'ятниця, 30 серпня 2024, 06:51
У Росії заарештували за шахрайство ексзаступника Шойгу
Павло Попов, фото: РБК

29 серпня російська влада заарештувала та звинуватила у шахрайстві в особливо великих розмірах колишнього заступника міністра оборони Росії, генерала армії Павла Попова. 

Джерело: РБК, ISW

Деталі: Слідчий комітет Росії висунув Попову звинувачення в розтраті грошей, призначених для утримання російського парку Патріот Міністерства оборони Росії.

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Російська влада не розголошує, кількість грошей, у розкраданні якої підозрюють особисто Попова, але зазначає, що його справа пов’язана з масштабними справами про шахрайство керівника парку "Патріот" В’ячеслава Ахмедова та заступника начальника Управління інноваційного розвитку МО генерал-майора Володимира Шестерова, якого російська влада заарештувала 5 серпня за розтрату понад 40 мільйонів рублів (приблизно 471 000 доларів). 

Російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела в російських правоохоронних органах, що Ахмедов дав свідчення проти Попова.

Російські джерела раніше висунули теорію, що арешти високопоставлених чиновників Міноборони, які служили при колишньому міністрі оборони Сергію Шойгу, можуть бути частиною спроби "очистити дім" від афілійованих Шойгу в Міноборони.

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Сам Попов вину не визнає.

Це вказує на те, що вплив Шойгу у Кремлі може зменшуватися.

Нагадаємо:

  • 5 серпня російська влада затримала керівника парку "Патріот" Міністерства оборони Росії В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника Управління інноваційного розвитку МО Росії генерал-майора Володимира Шестерова за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Росія
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