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В России власти арестовали за мошенничество экс-заместителя Шойгу

Алена ИвашкивПятница, 30 августа 2024, 06:51
В России власти арестовали за мошенничество экс-заместителя Шойгу
Павел Попов, фото: РБК

29 августа российские власти арестовали и обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Павла Попова. 

Источник: РБК, ISW

Детали: Следственный комитет России предъявил Попову обвинение в растрате денег, предназначенных для содержания российского парка "Патриот" Министерства обороны России.

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Российские власти не разглашают, количество денег, в хищении которых подозревают лично Попова, но отмечает, что его дело связано с масштабными делами о мошенничестве руководителя парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Управления инновационного развития МО генерал-майора Владимира Шестерова, которого российские власти арестовали 5 августа за растрату более 40 миллионов рублей (примерно 471 000 долларов). 

Российские СМИ сообщили со ссылкой на источники в российских правоохранительных органах, что Ахмедов дал показания против Попова.

Сам Попов вину не признает.

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Российские источники ранее выдвинули теорию, что аресты высокопоставленных чиновников Минобороны, которые служили при бывшем министре обороны Сергее Шойгу, могут быть частью попытки "очистить дом" от аффилированных Шойгу в Минобороны.

Это указывает на то, что влияние Шойгу в Кремле может уменьшаться.

Напомним:

  • 5 августа российские власти задержали руководителя парка "Патриот" Министерства обороны России Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Управления инновационного развития МО России генерал-майора Владимира Шестерова по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Росcия
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