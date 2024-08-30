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Росіяни ударили по промисловому об’єкту на Полтавщині – ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 30 серпня 2024, 08:17
Росіяни ударили по промисловому об’єкту на Полтавщині – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уночі 30 серпня російські загарбники ударили по промисловому об’єкту у Полтавській області.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Пряма мова Проніна: "Вночі ворог завдав ударів БпЛА по промисловому об’єкту на Полтавщині".

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Деталі: За словами очільника області, минулося без постраждалих.

Передісторія:

Полтавська областьШахедвійна
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