Росіяни ударили по промисловому об’єкту на Полтавщині – ОВА
П'ятниця, 30 серпня 2024, 08:17
Уночі 30 серпня російські загарбники ударили по промисловому об’єкту у Полтавській області.
Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram
Пряма мова Проніна: "Вночі ворог завдав ударів БпЛА по промисловому об’єкту на Полтавщині".
Реклама:
Деталі: За словами очільника області, минулося без постраждалих.
Передісторія:
- У південних областях України увечері 29 серпня фіксували проліт російських безпілотників, зокрема типу "Шахед". Тривога на півдні та сході країни тривала майже до 4:00 ранку 30 серпня.