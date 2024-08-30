Россияне ударили по промышленному объекту на Полтавщине – ОВА
Пятница, 30 августа 2024, 08:17
Ночью 30 августа российские захватчики ударили по промышленному объекту в Полтавской области.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram
Прямая речь Пронина: "Ночью враг нанес удары БпЛА по промышленному объекту на Полтавщине".
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Детали: По словам главы области, обошлось без пострадавших.
Предыстория:
- В южных областях Украины вечером 29 августа фиксировали пролет российских беспилотников, в том числе типа "Шахед". Тревога на юге и востоке страны продолжалась почти до 4:00 утра 30 августа.