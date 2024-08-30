Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по промышленному объекту на Полтавщине – ОВА

Ирина БалачукПятница, 30 августа 2024, 08:17
Россияне ударили по промышленному объекту на Полтавщине – ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 30 августа российские захватчики ударили по промышленному объекту в Полтавской области.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь Пронина: "Ночью враг нанес удары БпЛА по промышленному объекту на Полтавщине".

Реклама:

Детали: По словам главы области, обошлось без пострадавших.

Предыстория:

  • В южных областях Украины вечером 29 августа фиксировали пролет российских беспилотников, в том числе типа "Шахед". Тревога на юге и востоке страны продолжалась почти до 4:00 утра 30 августа.

Полтавская областьШахедвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: В результате удара по Полтаве погиб 41 человек

Рада провалила голосование по увеличению налогов

фотоВо время визита Путина в Монголию протестующие развернули флаг Украины

Директор НАБУ уволил своего заместителя Углаву

Зеленский может заменить Шурму – источники

Шуфрич предстанет перед судом

Все новости...
Полтавская область
Еще 4 человека в Запорожье и Полтавской области умерли в результате ночных атак России на Украину
Оккупанты ударили по промышленному объекту на Полтавщине: 5 раненых – ОВА
Россия атаковала Полтавскую область ракетами
Последние новости
15:27
Члены набсовета "Укрэнерго", которые были против снятия Кудрицкого, увольняются
15:01
Рада поддержала законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет
14:47
Паралимпийские игры, как проявление мужества: истории спортсменов, которые вдохновляют
14:39
Энергетики снова увеличили ограничения света по Украине
14:38
Умер актер театра имени Заньковецкой и режиссер Григорий Шумейко
14:29
Рада поддержала включение Сил беспилотников в структуру ВСУ
14:28
Volkswagen может впервые закрыть завод в Германии
14:24
Зеленский: В результате удара по Полтаве погиб 41 человек
14:17
США приблизились к решению предоставить Украине ракеты большой дальности для F-16 - Reuters
14:17
Россия ударила баллистикой по институту в Полтаве: под завалами много людей
Все новости...
Реклама:
Реклама: