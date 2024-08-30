Удар росіян по підприємству у Сумах: 9 поранених
П'ятниця, 30 серпня 2024, 08:46
Дев’ять людей дістали поранення у результаті російського авіаудару по підприємству у місті Суми вночі 30 серпня; станом на ранок триває ліквідація наслідків пожежі.
Джерело: Сумська обласна прокуратора у Facebook
Дослівно прокуратура: "30 серпня близько 01:30 ночі, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми. Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі".
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Деталі: Повідомляється що за цим фактом проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше ОВА повідомила, що у ніч на 30 серпня росіяни завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого виникла пожежа. Влада також наголошувала, що є потерпілі.