Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар росіян по підприємству у Сумах: 9 поранених

Ірина БалачукП'ятниця, 30 серпня 2024, 08:46
Удар росіян по підприємству у Сумах: 9 поранених
Фото місцевого видання "Кордон.Медіа"

Дев’ять людей дістали поранення у результаті російського авіаудару по підприємству у місті Суми вночі 30 серпня; станом на ранок триває ліквідація наслідків пожежі.

Джерело: Сумська обласна прокуратора у Facebook

Дослівно прокуратура: "30 серпня близько 01:30 ночі, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми. Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі".

Реклама:

Деталі: Повідомляється що за цим фактом проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Сумивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Усі новини...
Суми
Удар РФ по підприємству в Сумах: у лікарні померла поранена жінка
Ворог вдарив по інфраструктурі Сум: виникла пожежа, місто задимлене, постраждали люди
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сум: 7 поранених, двоє у важкому стані
Останні новини
10:53
45 поранених у Львові: у лікарні розповіли про стан постраждалих
10:50
Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО перед самітом у 2025 році
10:49
Фатальний герой. Життя та загибель Василя Стуса як передбачення російсько-української війни
10:48
доповнено, фото У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають ще 5 людей – ДСНС
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
09:51
МАГАТЕ надасть підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС – Міненерго
Усі новини...
Реклама:
Реклама: