Удар россиян по предприятию в Сумах: 9 раненых
Пятница, 30 августа 2024, 08:46
Девять человек получили ранения в результате российского авиаудара по предприятию в городе Сумы ночью 30 августа; по состоянию на утро продолжается ликвидация последствий пожара.
Источник: Сумская областная прокуратора в Facebook
Дословно прокуратура: "30 августа около 01:30 ночи… враг нанес авиаудар по предприятию в г. Сумы. В результате атаки оккупантов ранены, по предварительным данным, 9 человек. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара".
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Детали: Сообщается, что по данному факту проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.
Прокуроры с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее ОВА сообщила, что в ночь на 30 августа россияне нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего возник пожар. Власти также отмечали, что есть пострадавшие.