Росіяни тричі за ранок атакували рятувальників у Нікополі
П'ятниця, 30 серпня 2024, 10:41
Вранці 30 серпня російські окупанти тричі обстріляли пожежно-рятувальну частину міста Нікополь, що на Дніпропетровщині; є руйнування, але минулося без постраждалих.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно служба: "Зранку ворог намагався знищити пожежно-рятувальну частину міста Нікополь, що на Дніпропетровщині. Росіяни ТРИЧІ безжально атакували рятувальників".
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Деталі: У ДСНС зазначили, що окупанти пошкодили ворота будівлі пожежного депо, дах складського приміщення та рятувальний човен.
"На щастя, ніхто з особового складу не постраждав", – підсумували у службі.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше влада повідомила, що російські окупанти пошкодили промислове підприємство у Марганецькій громаді Дніпропетровської області. Також, за даними ОВА, за ніч над регіоном збили 4 "Шахеди".