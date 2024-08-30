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Росіяни тричі за ранок атакували рятувальників у Нікополі

Ірина БалачукП'ятниця, 30 серпня 2024, 10:41
Росіяни тричі за ранок атакували рятувальників у Нікополі
Фото ДСНС

Вранці 30 серпня російські окупанти тричі обстріляли пожежно-рятувальну частину міста Нікополь, що на Дніпропетровщині; є руйнування, але минулося без постраждалих.  

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно служба: "Зранку ворог намагався знищити пожежно-рятувальну частину міста Нікополь, що на Дніпропетровщині. Росіяни ТРИЧІ безжально атакували рятувальників". 

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Фото ДСНС 

Деталі: У ДСНС зазначили, що окупанти пошкодили ворота будівлі пожежного депо, дах складського приміщення та рятувальний човен. 

 
Фото ДСНС 

"На щастя, ніхто з особового складу не постраждав", – підсумували у службі.

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