Россияне трижды за утро атаковали спасателей в Никополе
Пятница, 30 августа 2024, 10:41
Утром 30 августа российские оккупанты трижды обстреляли пожарно-спасательную часть города Никополь, что на Днепропетровщине; есть разрушения, но обошлось без пострадавших.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "Утром враг пытался уничтожить пожарно-спасательную часть города Никополь, что на Днепропетровщине. Россияне трижды безжалостно атаковали спасателей".
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Детали: В ГСЧС отметили, что оккупанты повредили ворота здания пожарного депо, крышу складского помещения и спасательную лодку.
"К счастью, никто из личного состава не пострадал", – подытожили в службе.
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- Ранее власти сообщили, что российские оккупанты повредили промышленное предприятие в Марганецкой общине Днепропетровской области. Также, по данным ОВА, за ночь над регионом сбили 4 "Шахеда".