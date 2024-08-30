Россияне трижды за утро атаковали спасателей в Никополе

Утром 30 августа российские оккупанты трижды обстреляли пожарно-спасательную часть города Никополь, что на Днепропетровщине; есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Утром враг пытался уничтожить пожарно-спасательную часть города Никополь, что на Днепропетровщине. Россияне трижды безжалостно атаковали спасателей".

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Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС отметили, что оккупанты повредили ворота здания пожарного депо, крышу складского помещения и спасательную лодку.

Фото ГСЧС

"К счастью, никто из личного состава не пострадал", – подытожили в службе.

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