Удар РФ по підприємству в Сумах: у лікарні померла жінка, під завалами знайшли ще одне тіло

Від отриманих поранень під час російського авіаудару по Сумах 30 серпня померла поранена жінка, тіло ще однієї загиблої знайшли під завалами.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 30 серпня 2024 року близько 01:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в місті Суми.

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Спочатку повідомлялось про 9 поранених. Пізніше стало відомо, що 48-річна жінка померла в лікарні.

Повідомляється, що наразі триває ліквідація наслідків пожежі. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Оновлено: Після полудня стало відомо, що під завалами знайшли тіло 37-річної загиблої жінки. Таким чином кількість загиблих збільшилася до двох.