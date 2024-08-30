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Удар РФ по предприятию в Сумах: в больнице умерла женщина, под завалами нашли еще одно тело

Валентина РоманенкоПятница, 30 августа 2024, 12:46
Удар РФ по предприятию в Сумах: в больнице умерла женщина, под завалами нашли еще одно тело
иллюстративное фото

От полученных ранений во время российского авиаудара по Сумах 30 августа умерла раненая женщина, тело еще одной погибшей нашли под завалами.

Источник: Сумская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 30 августа 2024 года около 01:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудар по предприятию в городе Сумы.

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Сначала сообщалось о 9 раненых. Позже стало известно, что 48-летняя женщина умерла в больнице.

Сообщается, что сейчас продолжается ликвидация последствий пожара. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Обновлено: После полудня стало известно, что под завалами нашли тело 37-летней погибшей женщины. Таким образом количество погибших увеличилось до двух.

Сумыракетный удар
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