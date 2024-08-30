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Італія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по цілях у РФ: не воюємо з Москвою

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 серпня 2024, 12:23
Італія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по цілях у РФ: не воюємо з Москвою
Антоніо Таяні, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у кулуарах Ради міністрів Євросоюзу із закордонних справ 29 серпня заявив, що Україні не можна використовувати італійську зброю для ударів по території РФ, наголосивши, що Італія не перебуває у стані війни з Мсквою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на італійське видання Corriere della serra

Деталі: Таяні акцентував, що Італія зберігає свою позицію щодо зброї, наданої Україні, а також що країна "не воює із Москвою".

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Пряма мова: "Ми відправили здебільшого оборонну зброю, зараз ми збираємося відправити нову батарею Samp-T, яка є оборонною і не може бути використана на російській території. Ми повторюємо, що ми не перебуваємо у стані війни з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією, тому для Італії позиція залишається незмінною – використовувати нашу зброю на території України".

Передісторія:

  • 29 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ розраховує добитися згоди партнерів на застосування далекобійних ракет по цілях на території Росії та вчасно отримати такі спроможності.
  • Дозвіл завдавати ударів по території Росії дасть можливість ввести ворога у стратегічну невизначеність, а надходження до України літаків F-16, зокрема із дозволом збивати повітряні цілі над Росією, суттєво посилить спроможності у захисті неба.
  • Такі дозволи відкривають українським Силам оборони нові перспективи, серед яких, як стверджує низка військових аналітиків, обмеження активності авіації противника в разі ураження на глибину хоча б до 80 км.
  • ЗМІ також повідомляли, що у Великій Британії підтримують ідею ударів ракетами Storm Shadow по цілях у Росії, проте публічно не закликають до неї, адже побоюються погіршення відносин зі США. 
  • Днями неофіційно стало відомо, що Україна планує надати Білому дому перелік цілей в Росії для ракет ATACMS у спробі переконати Байдена.
  • Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Київ продовжує консультації з партнерами щодо можливості створення "щита ППО" над заходом України.

ІталіязброяУкраїнаРосія
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