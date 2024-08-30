Італія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по цілях у РФ: не воюємо з Москвою

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у кулуарах Ради міністрів Євросоюзу із закордонних справ 29 серпня заявив, що Україні не можна використовувати італійську зброю для ударів по території РФ, наголосивши, що Італія не перебуває у стані війни з Мсквою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на італійське видання Corriere della serra

Деталі: Таяні акцентував, що Італія зберігає свою позицію щодо зброї, наданої Україні, а також що країна "не воює із Москвою".

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Пряма мова: "Ми відправили здебільшого оборонну зброю, зараз ми збираємося відправити нову батарею Samp-T, яка є оборонною і не може бути використана на російській території. Ми повторюємо, що ми не перебуваємо у стані війни з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією, тому для Італії позиція залишається незмінною – використовувати нашу зброю на території України".

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