Италия не позволяет Украине бить своим оружием по целям в РФ: не воюем с Москвой
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в кулуарах Совета министров Евросоюза по иностранным делам 29 августа заявил, что Украине нельзя использовать итальянское оружие для ударов по территории РФ, подчеркнув, что Италия не находится в состоянии войны с Москвой.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянское издание Corriere della serra
Детали: Таяни акцентировал, что Италия сохраняет свою позицию относительно оружия, предоставленного Украине, а также что страна "не воюет с Москвой".
Прямая речь: "Мы отправили в основном оборонительное оружие, сейчас мы собираемся отправить новую батарею Samp-T, которая является оборонительной и не может быть использована на российской территории. Мы повторяем, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией, поэтому для Италии позиция остается неизменной - использовать наше оружие на территории Украины".
Предыстория:
- 29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев рассчитывает добиться согласия партнеров на применение дальнобойных ракет по целям на территории России и вовремя получить такие возможности.
- Разрешение наносить удары по территории России даст возможность ввести врага в стратегическую неопределенность, а поступление в Украину самолетов F-16, в частности с разрешением сбивать воздушные цели над Россией, существенно усилит возможности в защите неба.
- Такие разрешения открывают украинским Силам обороны новые перспективы, среди которых, как утверждает ряд военных аналитиков, ограничение активности авиации противника в случае поражения на глубину хотя бы до 80 км.
- СМИ также сообщали, что в Великобритании поддерживают идею ударов ракетами Storm Shadow по целям в России, однако публично не призывают к ней, поскольку опасаются ухудшения отношений с США.
- На днях неофициально стало известно, что Украина планирует предоставить Белому дому перечень целей в России для ракет ATACMS в попытке убедить Байдена.
- В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев продолжает консультации с партнерами о возможности создания "щита ПВО" над западом Украины.