Италия не позволяет Украине бить своим оружием по целям в РФ: не воюем с Москвой

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в кулуарах Совета министров Евросоюза по иностранным делам 29 августа заявил, что Украине нельзя использовать итальянское оружие для ударов по территории РФ, подчеркнув, что Италия не находится в состоянии войны с Москвой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянское издание Corriere della serra

Детали: Таяни акцентировал, что Италия сохраняет свою позицию относительно оружия, предоставленного Украине, а также что страна "не воюет с Москвой".

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Прямая речь: "Мы отправили в основном оборонительное оружие, сейчас мы собираемся отправить новую батарею Samp-T, которая является оборонительной и не может быть использована на российской территории. Мы повторяем, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией, поэтому для Италии позиция остается неизменной - использовать наше оружие на территории Украины".

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