Через удар РФ і пожежу в повітрі Сум підвищилась концентрація діоксидів сірки та азоту

Внаслідок пожежі на підприємстві, в яке влучили росіяни 30 серпня, у Сумах фіксують певне забруднення повітря.

Джерело: Сумська обладміністрація в соцмережах

Дослівно: "Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. До цього часу у небі над Сумами спостерігається чорний дим.

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З метою контролю за станом атмосферного повітря спеціалістами ДУ "Сумський лабораторний центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ України проводиться відбір проб атмосферного повітря для проведення досліджень якості повітря на вміст хімічних речовин у трьох точках.

За попередніми результатами виявлено незначене перевищення концентрації діоксиду сірки та діокисду азоту".

Деталі: До повної ліквідації пожежі та отримання результатів досліджень жителям Сум рекомендується: закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі, особливо людям, схильним до алергічних реакцій, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, ретельно обробляти речі, продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості.

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Що передувало: 30 серпня близько 01:30 ночі, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в місті Суми. Станом на полудень було відомо про 2 загиблих і 8 поранених внаслідок цієї ворожої атаки.