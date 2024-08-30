Из-за удара РФ и пожара в воздухе Сум повысилась концентрация диоксидов серы и азота

В результате пожара на предприятии, в которое попали россияне 30 августа, в Сумах фиксируют определенное загрязнение воздуха.

Источник: Сумская обладминистрация в соцсетях

Дословно: "Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. До этого времени в небе над Сумами наблюдается черный дым.

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С целью контроля за состоянием атмосферного воздуха специалистами ГУ "Сумской лабораторный центр контроля и профилактики болезней" Минздрава Украины проводится отбор проб атмосферного воздуха для проведения исследований качества воздуха на содержание химических веществ в трех точках.

По предварительным результатам выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диокиси азота".

Детали: До полной ликвидации пожара и получения результатов исследований жителям Сум рекомендуется: закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям, максимально ограничить пребывание детей на улице, тщательно обрабатывать вещи, продукты, которые находились во время задымления на открытой местности.

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Что предшествовало: 30 августа около 01:30 ночи, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудар по предприятию в городе Сумы. По состоянию на полдень было известно о 2 погибших и 8 раненых в результате этой вражеской атаки.