Рятувальники продовжують боротися з масштабною пожежею від удару РФ у Сумах

У Сумах рятувальники локалізували, але продовжують гасити масштабну пожежу на підприємстві, яке постраждало внаслідок російської атаки 30 серпня.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Через російську атаку виникла пожежа великих масштабів! Зруйновано будівлі та приміщення.

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На місці події працюють рятувальники. Задіяна спеціальна пожежна техніка, зокрема для проведення висотних робіт і підвозу води. Пожежу вдалося локалізувати. Роботи тривають".

Деталі: Попередньо, внаслідок події загинуло 2 людини (одна від отриманих травм померла у лікарні, тіло ще однієї деблокували рятувальники).

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За даними медиків, 13 людей травмовано, зазначають у ДСНС.