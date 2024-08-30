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Спасатели продолжают бороться с масштабным пожаром от удара РФ в Сумах

Валентина РоманенкоПятница, 30 августа 2024, 14:28
Спасатели продолжают бороться с масштабным пожаром от удара РФ в Сумах
фото ГСЧС

В Сумах спасатели локализировали, но продолжают тушить масштабный пожар на предприятии, которое пострадало в результате российской атаки 30 августа.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Из-за российской атаки возник пожар больших масштабов! Разрушены здания и помещения.

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На месте происшествия работают спасатели. Задействована специальная пожарная техника, в частности для проведения высотных работ и подвоза воды. Пожар удалось локализовать. Работы продолжаются".

Детали: Предварительно, в результате происшествия погибли 2 человека (один от полученных травм скончался в больнице, тело еще одного деблокировали спасатели).

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По данным медиков, 13 человек травмированы, отмечают в ГСЧС.

 

СумывойнаГСЧСпожар
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