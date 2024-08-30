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Зеленський провів Ставку: на Покровському напрямку – найскладніша ситуація

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 серпня 2024, 15:19
Зеленський провів Ставку: на Покровському напрямку – найскладніша ситуація
скриншот

У п'ятницю 30 серпня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалися три ключові питання: навчальний рік, енергетика та ситуація на фронті, особливо на Покровському напрямку, до ситуація є набільш складною.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Провів засідання Ставки. Три ключові питання.

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Доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на передовій – передусім Покровський напрямок. 

Окремо головком доповів про деталі операції в Курській області, зокрема чергове поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну".

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Деталі: Другим питанням, як зазначається, піднімалася підготовка шкіл до навчального року. Зеленський заслухав доповіді премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка міністра освіти і науки Оксена Лісового.

"Безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів. Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів", – зазначив президент.

Третій пункт порядку денного – енергетика. Учасники Ставки обговорювали питання ліквідації наслідків російських ударів та аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд.

Зазначається, що ключовим є максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів.

Нагадаємо: В рамках підготовки до нового навчального року президент Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями і наголосив на важливості навчання офлайн.

війнаставкаЗеленський
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